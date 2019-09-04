Мининформ подготовил аудиоподарок для школьников и любителей чтения

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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ко Дню знаний и Дню белорусской письменности Министерство информации разместило на своем сайте аудиокниги, выпущенные издательством "Вышэйшая школа", сообщили БЕЛТА в ведомстве.
В частности в разделе "Белорусская классика" можно найти произведения Якуба Коласа, Кузьмы Чорного, Ивана Шамякина и Ивана Науменко. Произведения школьной программы для учеников с 5-го по 11-й классы находятся в разделе "Библиотека школьника".
"Современная белорусская проза" содержит аудиозаписи произведений Алеся Жука, Виктора Правдина, Алеся Рязанова, Раисы Боровиковой, Василя Быкова, Геннадия Пашкова, Янки Сипакова, Максима Танка, Ивана Пташникова и других авторов. Аудиокниги можно скачать бесплатно.-0-