Мининформ предлагает создать в Беларуси ассоциацию руководителей региональной печати

26 декабря, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Министерство информации предлагает создать ассоциацию руководителей региональной печати. С такой инициативой выступил сегодня на обучающем семинаре "Правовые аспекты деятельности редакций СМИ" первый заместитель министра информации Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к редакторам печатных изданий, Павел Легкий предложил им подумать о создании ассоциации руководителей региональной печати. "Многие вопросы, с которыми сталкивается Министерство информации, очень специфические. Без поддержки квалифицированного, профессионального сообщества нам их довольно сложно решить", - подчеркнул первый замминистра.

В частности, на сегодняшнем семинаре поднимались темы правового, законодательного, экономического и нотариального характера в области журналистики. Участниками мероприятия стали главные редакторы, представители юридических и финансовых служб государственных республиканских и региональных СМИ. По словам Павла Легкого, семинар - часть большой работы по совершенствованию деятельности региональных СМИ, которую министерство проводит вместе с местными властями. Она будет продолжена и в следующем году. В центре внимания будут экономические аспекты функционирования СМИ.-0-