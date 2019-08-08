Мининформ приглашает журналистов поучаствовать в конкурсе "Крепка семья - крепка держава"

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси объявило ежегодный республиканский творческий конкурс "Крепка семья - крепка держава", сообщили БЕЛТА в ведомстве.

К участию приглашаются СМИ и отдельные журналисты. "Конкурс проводится для реализации задач государственной демографической политики, вопросов укрепления престижа института семьи в обществе, как основы благополучия общества и государства, пропаганды семейных ценностей и традиций", - отметили в министерстве.

На конкурс представляются материалы, опубликованные в печати или вышедшие в эфир телевизионных и радиовещательных СМИ в период с 15 октября 2018 года по 15 августа. Мининформ принимает заявки по 1 октября по адресу: 220004, г.Минск, пр. Победителей, 11 с пометкой "На конкурс "Крепка семья - крепка держава".

Награждение победителей конкурса проведут во время Недели матери.

Организаторами творческого соревнования выступают Министерство информации и Белорусский союз женщин.-0-