Мининформ ратует за открытое освещение журналистами событий в зоне белорусско-польской границы

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации внимательно следит за развитием ситуации с беженцами на белорусско-польской границе и ратует за открытое и беспрепятственное освещение журналистами происходящих там событий, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В этой связи вызывает возмущение сам факт запрета польской стороной на работу представителей медиа в приграничной зоне, что является грубым нарушением права журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности. Для объективного информирования общественности Польши и других государств о событиях на приграничных территориях Министерство информации Беларуси готово оказать содействие в приглашении сотрудников польских СМИ для работы на белорусской стороне границы, - отметили в ведомстве. - Доводим также до сведения, что Мининформ совместно с МИД Беларуси прорабатывает вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа".

В Мининформе полагают, что подобные шаги будут способствовать объективной и всесторонней подаче информации из зоны массового нахождения беженцев и воспрепятствуют распространению откровенной дезинформации.-0-