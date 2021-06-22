Мининформ разъяснил вводимые с 26 июня изменения в законы по вопросам СМИ

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления правового обеспечения и контроля за соблюдением законодательства Мининформа Виктория Мелешко прокомментировала сегодня журналистам вводимые с 26 июня изменения в законы по вопросам средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

В закон от 17 июля 2008 года №427-З "О средствах массовой информации" внесены корректировки. Это предусмотрено законом №110-З "Об изменении законов по вопросам средств массовой информации" от 24 мая 2021 года.

Расширен перечень субъектов хозяйствования, которые не могут выступать в качестве учредителей СМИ. В частности, с 26 июня к такой категории будут отнесены владельцы интернет-ресурсов, сетевых изданий, в отношении которых было принято решение об ограничении доступа, оно будет действовать на протяжении трех лет. В течение пяти лет не смогут также обращаться за регистрацией лица, ранее выступавшие в качестве участника (собственника имущества) организации, признанной экстремистской.

Есть корректировки, касающиеся регистрации СМИ, а также ведения Государственного реестра средств массовой информации. "Уточнены процедуры предоставления уведомлений об изменении сведений, подлежащих включению в реестр СМИ, а также основание и порядок возврата этих уведомлений, - пояснила Виктория Мелешко. - Кроме того, с 26 июня название должности руководителя СМИ будет звучать как "главный редактор средства массовой информации".

Начальник управления обратила внимание на то, что юридические лица, на которые возложены функции редакции СМИ, обязаны не допускать распространения информации, которую настоящий закон и иные законодательные акты запрещают распространять. Журналисты должны не допускать распространения недостоверных сведений, которые могут причинить вред государственным или общественным интересам, а также информации, не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство или деловую репутацию физических либо юридических лиц.

Журналист может быть лишен аккредитации, если нарушил требования и (или) не исполнил обязанности, установленные ст.34 и п.2 ст.52 настоящего закона; совершил умышленное противоправное деяние при осуществлении профессиональной деятельности; нарушил установленный порядок аккредитации. Это также касается случаев, если юрлицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен порядок аккредитации.-0-