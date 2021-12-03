Мининформ: сведение счетов с неугодными СМИ подчеркивает двуличную позицию ЕС и Великобритании

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве информации с крайним возмущением восприняли новости о введении ЕС и Великобританией персональных санкций в отношении представителей белорусских СМИ, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Причем в этот раз недопустимая практика ограничительных мер и давления помимо руководителей государственных медиа была распространена и на простых журналистов. Тем самым европейские власти продолжили и без того плохо скрываемый курс на нивелирование общепризнанных стандартов журналистики и укоренение цензуры, - заявили в Мининформе. - Полагаем, что подобное сведение счетов с неугодными коллективному Западу средствами массовой информации суверенного государства лишь подчеркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании в отношении провозглашаемых ими принципов свободы слова и выражения мнений".-0-