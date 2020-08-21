Мининформ установил требования к единому национальному медиаизмерителю

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации установило требования к единому национальному медиаизмерителю. Перечень требований утвержден постановлением Мининформа от 13 августа 2020 года №3, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Медиаизмеритель должен будет собрать данные о телепросмотре с помощью специального оборудования (пиплметров или других устройств) в семьях, которых выберут для участия в исследовании.

Методика исследования должна отражать просмотр телепрограмм населением Беларуси в возрасте от 4 лет и старше, проживающим в городах и поселках городского типа. К участию в исследовании не могут быть привлечены домохозяйства, члены которых работают в сфере массовой информации, рекламы, социологических, маркетинговых исследований и исследований аудитории, а также домохозяйства, проживающие в общежитиях, гостиницах, казармах, на территориях воинских частей, исправительных учреждений.

Отчет о медиаизмерениях должен содержать информацию о том, сколько в среднем в сутки и в месяц смотрят ТВ мужчины и женщины разных возрастов (в целом по стране и в Минске). Исследования будут также в отношении отдельных телепрограмм. Будут определены топ-20 телепередач, имеющих наибольшую аудиторию.

Первые результаты исследования аудитории должны быть представлены не позднее 1 января 2021 года.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-