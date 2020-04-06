Мининформ вынес предупреждение владельцу сетевого издания за распространение ложной информации

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцу сетевого издания media-polesye.by - обществу с ограниченной ответственностью "МП компани" - вынесено письменное предупреждение о нарушении требований ст.4 и 49 закона "О средствах массовой информации". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

"В нарушение требований закона о СМИ в сетевом издании media-polesye.by 4 апреля была размещена публикация: "Подтвердился тест на коронавирус у жительницы Лунинецкого района. Пока она в Минске, в местной больнице умер ее муж", - рассказали в ведомстве. - Во время проверки, проведенной совместно с Брестским областным исполнительным комитетом, выяснено, что в данной публикации содержалась недостоверная информация о смерти пациента, распространение которой способно причинить вред государственным и общественным интересам".

Учитывая, что в настоящее время общественное внимание привлечено к распространению вируса COVID-19, публикация подобной информации способствует нагнетанию напряженности в обществе, созданию панических настроений, ведет к массовому дезинформированию населения и нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации. Таким образом, издание создало и распространило фейк.

Министерство информации осуществляет ежедневный мониторинг интернет-ресурсов на предмет соблюдения требований закона о СМИ, в том числе речь идет о распространении недостоверной информации об эпидемиологической ситуации в стране. Мининформ считает недопустимым публикации непроверенных, ложных сведений.-0-