Мининформ вынес требования владельцам двух интернет-ресурсов за недостоверную информацию

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации 14 июля вынесло владельцам интернет-ресурсов nashaniva.by и the-village.me требования об устранении нарушений подп.2.3 п.2 ст.30 закона "О средствах массовой информации" (за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам). Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Ресурсы распространили информацию о том, что государственный орган ненадлежащим образом рассмотрел жалобу гражданина и направил ответ, якобы не соответствующий сути обращения. Однако в ходе рассмотрения вопроса выяснилось, что ответ был дан четко по существу обращения, которое не содержало никаких жалоб. Более того, у заявителя отсутствуют какие-либо претензии относительно содержания данного ответа", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что указанные интернет-ресурсы, не проверив достоверность информации, распространили ее, нанеся тем самым вред государственным интересам, выразившийся в подрыве доверия граждан к деятельности органов власти, связанной с надлежащим рассмотрением обращений граждан.-0-