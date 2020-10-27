27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства обороны Беларуси и России проводят совместную коллегию, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.
Заседание проходит под председательством министра обороны Беларуси генерал-майора Виктора Хренина. Мероприятие проводится в формате видеоконференции.
В белорусской части заседания в Центре стратегического управления Генерального штаба Вооруженных Сил участвуют государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, представители Государственного секретариата Совета безопасности, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представительства Постоянного комитета Союзного государства, аппарата атташе России, а также эксперты от Минобороны.
Коллегия создана для организации практической работы по созданию и укреплению необходимого совместного военного потенциала для противодействия вызовам и угрозам военного характера, которые направлены против Союзного государства.-0-