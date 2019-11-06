Министерства обороны Беларуси и Великобритании подписали план сотрудничества на 2020 год

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства обороны Беларуси и Великобритании подписали план военного сотрудничества на 2020 год. Такая информация размещена в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства, сообщает БЕЛТА.

Накануне, 5 ноября, в Лондоне прошла рабочая встреча представителей министерств обороны двух стран по вопросам развития двустороннего военного сотрудничества. С белорусской стороны в ней приняла участие делегация во главе с начальником департамента международного военного сотрудничества - помощником министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олегом Воиновым.

Фото Министерства обороны

По итогам встречи подписан план военного сотрудничества на 2020 год. Министерство обороны Великобритании также организовало брифинги для белорусской делегации по различным аспектам двустороннего взаимодействия.-0-