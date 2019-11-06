ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 6 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:44 Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $756,2 млн Общество
19:22 Министерства обороны Беларуси и Великобритании подписали план сотрудничества на 2020 год Общество
19:14 Белорусские предприятия представили продукцию на Food Expo Qazaqstan в Алматы Экономика
18:35 Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Воронежской области из-за оспы Экономика
18:31 Правительство утвердило порядок строительства водозаборных сооружений Экономика
18:08 Беларусь ограничивает поставки скота из региона Швейцарии Экономика
18:07 Обновленное здание суда открыли в Барановичах Регионы
17:58 Беларусь ограничила ввоз птицы из трех регионов России из-за болезни Ньюкасла Экономика
17:46 Правительство предоставит гарантии Беларусбанку по кредитам сахарных заводов Экономика
17:41 Беларусь и Египет активизируют межпарламентские контакты Политика
17:30 Бывший директор Департамента по авиации Минтранса осужден за взятки на 9 лет колонии Происшествия
17:23 Беларусь и Япония подписали три грант-контракта на поставку медоборудования Общество
17:21 Румас: Полоцкий район - промышленный регион с потенциалом дальнейшего роста Регионы
17:13 Вибор Мулич: в Беларуси будет создан Всемирный торговый центр и Национальный выставочный комплекс ЭКСПО Экономика
17:09 Лидский район присоединился к акции "Во славу общей Победы!" Регионы
16:58 Петришенко: общежитие Минского колледжа искусств - вклад в будущее нашей культуры Регионы
16:56 Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля служит духовному и культурному просвещению - Соловей Культура
16:51 В Беларуси предлагается установить скидку для оплачивающих дорожный сбор сразу на год Общество
16:48 Нацбанк ожидает, что в 2020 году рублевые кредиты будут расти быстрее валютных Экономика
16:47 Ключи от новых квартир в Межисетках Могилевского района получили 53 многодетные семьи Регионы
16:37 "Белавиа" увеличивает число рейсов в Санкт-Петербург и Тбилиси Общество
16:33 Румас поручил проработать варианты финансирования капремонта моста в Полоцке Регионы
16:32 Объемы ремонта дорог Минска ежегодно увеличиваются - Сивак Регионы
16:32 Первый в Беларуси консультационный центр ФСЗН открылся в Минске Регионы
16:21 Менее половины кандидатов в депутаты по округам в Витебской области поучаствуют в теледебатах Регионы
16:18 Беларусь готова подключиться к проектам продовольственной безопасности в арабских государствах Экономика
16:11 В Беларуси предлагается расширить гарантии занятости для лиц, прошедших лечение в ЛТП Общество
16:08 Киберспортсмены разыграли повышенный призовой фонд на турнире по Dota 2 Технологии
16:06 В Беларуси готовят концепцию защиты персональных данных в здравоохранении Общество
16:03 Открыто движение по подъездной дороге к логистическому комплексу "Бремино-Орша" Общество
Все новости
Все новости
Общество
06 ноября 2019, 19:22

Министерства обороны Беларуси и Великобритании подписали план сотрудничества на 2020 год

Фото Министерства обороны
Фото Министерства обороны

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства обороны Беларуси и Великобритании подписали план военного сотрудничества на 2020 год. Такая информация размещена в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства, сообщает БЕЛТА.

Накануне, 5 ноября, в Лондоне прошла рабочая встреча представителей министерств обороны двух стран по вопросам развития двустороннего военного сотрудничества. С белорусской стороны в ней приняла участие делегация во главе с начальником департамента международного военного сотрудничества - помощником министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олегом Воиновым.

Фото Министерства обороны
Фото Министерства обороны

По итогам встречи подписан план военного сотрудничества на 2020 год. Министерство обороны Великобритании также организовало брифинги для белорусской делегации по различным аспектам двустороннего взаимодействия.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Великобритания встречи Министерство обороны сотрудничество
Новости рубрики Общество
Фото из архива Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $756,2 млн
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага и исполняющая обязанности главного врача Гомельского областного диагностического медико-генетического центра с консультацией "Брак и семья" Юлия Николаева Беларусь и Япония подписали три грант-контракта на поставку медоборудования
Фото из архива В Беларуси предлагается установить скидку для оплачивающих дорожный сбор сразу на год
Фото из архива "Белавиа" увеличивает число рейсов в Санкт-Петербург и Тбилиси
Фото из архива В Беларуси предлагается расширить гарантии занятости для лиц, прошедших лечение в ЛТП
Фото из архива В Беларуси готовят концепцию защиты персональных данных в здравоохранении
Главное
Мухаммед бен Заид аль-Нахайян и Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с наследным принцем Абу-Даби реализацию белорусско-эмиратских договоренностей
Программа строительства типовых бассейнов будет продолжена - Кочанова
Ставка рефинансирования с 20 ноября снижается до 9% годовых
Румас: Полоцкий район - промышленный регион с потенциалом дальнейшего роста
Топ-новости
Лукашенко: память о героических событиях Октябрьской революции укрепляет согласие в обществе
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $9,2 млрд
Вибор Мулич: в Беларуси будет создан Всемирный торговый центр и Национальный выставочный комплекс ЭКСПО
Румас поручил проработать варианты финансирования капремонта моста в Полоцке
Подарок к празднику: в комплексе "Минск Мир" открыт первый паркинг
Восстанавливаем пароль и логин от Интернет-банкинга и разбираемся, как разблокировать свою учетную запись
Пикеты, как и любые мероприятия, должны проводиться строго по закону - Сивак
Туман и дожди прогнозируют 7 ноября в Беларуси
Первый в Беларуси консультационный центр ФСЗН открылся в Минске
Беларусь может стать лидером по производству лыж на постсоветском пространстве - Шейман
Отрубить голову гидре - как в Беларуси борются с наркотиками в интернете
Афиша выходного дня: виртуальная реальность "Лістапада", хоккейные баталии и "Вячоркі" в Озерце
БелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн
Госпогранкомитет на время ноябрьских выходных увеличит число сотрудников в пунктах пропуска
Новые случаи кори за последние недели в Беларуси не регистрировались
Афиша
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.