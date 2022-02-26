Министр МЧС: на участках для голосования соблюдены все меры безопасности

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участках для голосования соблюдены все меры безопасности. Об этом заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Многие спасатели заблаговременно приняли участие в референдуме. Около 98% из них проголосовали досрочно. Это было сделано потому, что мы также работаем на участках для голосования, где следим за безопасностью и порядком. Нами со всей ответственностью проведена большая и кропотливая работа. На участках все спокойно. Тем не менее, поступило порядка четырех сообщений об оказании помощи на участках. В Столбцовском районе возникла ситуация, когда талыми водами немного подтопило подход к одному из участков. Мы оперативно устранили эту проблему", - рассказал Вадим Синявский.
Министр подчеркнул также, что поддерживает созидательный характер Конституции, которая способствует развитию нашей республики.
Сегодня последний день досрочного голосования на референдуме по Конституции. Участки открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день, 27 февраля, отдать свой голос можно с 8.00 до 20.00.-0-