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07 мая 2021, 18:29

Министр МЧС поздравил с Днем Победы ветерана Константина Евграфова

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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским в преддверии Дня Победы побывали в гостях у ветерана Константина Агеевича Евграфова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"В этот предпраздничный день для ветерана прозвучали звуки маршей, победных гимнов, которые исполнил оркестр. Благодарность ветерану выразил министр по чрезвычайным ситуациям, представители Борисовского районного исполнительного комитета. Несомненно, непосредственное общение с людьми, которые видели цену, уплаченную за нашу свободу, помогает в очередной раз оценить подвиг народа и не допустить халатного отношения к бесценному дару, которым мы сегодня обладаем, - к независимости. Ведь эти люди шли на подвиг, бросались на амбразуру, закрывали собой товарищей не ради наград и похвал, а ради одной единственной цели - защитить свою Родину", - рассказали в пресс-службе.

Ветеран прошел долгий путь. Родившись в Красноярском крае в семье шорника, он уже с детства мечтал быть военным. В армию был призван в 1943 году - на 2-й Дальневосточный фронт. До 1950 года служил стрелком в составе 34-й стрелковой дивизии. Принимал активное участие в боевых действиях по разгрому Квантунской армии и укреплении дальневосточной границы. С 9 августа по 10 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией в составе 83-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии. После мобилизации и окончания с отличием Свердловского горно-металлургического техникума и Киевского политехнического института молодой инженер работал на шахтах Донбасса горным мастером, а позже - старшим научным сотрудником. С 1972-го трудился в Борисове прорабом, начальником строительного управления, старшим инженером-проектировщиком. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Японией", а также бронзовой медалью ВДНХ СССР.-0-

Фото mchs.gov.by

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