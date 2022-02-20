Министр МВД: беглых, желающих вернуться в Беларусь и покаяться, очень много

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беглых, желающих вернуться в Беларусь и покаяться, очень много, но они боятся. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию предложил беглым вернуться домой и покаяться. "Таких желающих очень много, но они боятся. Ведь это те люди, которые предали свою страну в определенный момент, уехали. Есть за границей и бывшие сотрудники органов внутренних дел, хотя очень не хотелось бы их так называть. Они прекрасно понимают, что они не нужны на Западе, не нужны своим кураторам. Скорее всего, в ближайшее время они будут потихонечку возвращаться. Как сказал Президент, приезжайте, покайтесь, понесите заслуженное наказание и живите спокойно", - подчеркнул Иван Кубраков.-0-