Министр обороны Беларуси о большем сближении с Россией: поняли, что и друзей нет, и соседи агрессивные

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в военной сфере находится на очень высоком уровне взаимодействия со своим стратегическим союзником - Российской Федерацией. Об этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний день мы находимся на очень высоком уровне взаимодействия с нашим стратегическим союзником - Российской Федерацией. Те договоренности, которые есть и которые мы сейчас принимаем непосредственно с военным ведомством, моим коллегой - министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, - направлены на сохранение мира прежде всего. На сегодняшний день уровнем готовности и подготовки, которого достигла армия России, стоит гордиться и восхищаться. И мы рады, что у нас такой союзник, - заявил Виктор Хренин. - Прошлый год нас еще больше заставил сблизиться. Мы поняли, что у нас, в общем-то, и друзей, как оказалось, нет, и соседи агрессивные".

Министр обороны отметил прозрачность мероприятий военной подготовки, проводимых Беларусью и Россией. Как пример - прошедшие в этом году учения "Запад-2021". "Ведь их можно спрогнозировать на сто лет вперед. Наши президенты приняли это решение в 2009 году - каждые два года на территории одного из государств проводятся данные учения: 2011-й, 2013-й, 2015-й, 2017-й, 2019-й, 2021-й… Вот так и считайте дальше. Они никому не несут угрозы. Мы учим свою армию. И Президент говорит: армия для того и предназначена, она должна тренироваться. Мы поднимаем свои войска на соответствующую ступень выучки", - сказал глава белорусского оборонного ведомства.

Виктор Хренин также отметил, что Беларусь смотрит за тем, как идет перевооружение в соседних странах, прежде всего в российской армии, и стремится соответствовать определенному уровню развития. "Для нас очень важно, что в армии России есть боевой опыт, которым они охотно с нами делятся. Это тоже важная составляющая в рамках развития военной науки, теории и практики", - заметил министр.-0-