Министр обороны Беларуси рассказал о ситуации вдоль западных границ и реагировании Вооруженных Сил

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сегодня после совещания у главы государства Александра Лукашенко рассказал о ситуации вдоль западных границ и реагировании Вооруженных Сил, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках выполнения поставленной главой государства задачи по отслеживанию ситуации на сопредельных с Беларусью территориях государств, передвижения войск, мы на сегодняшний день видим, что в рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость" движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде (в Литве. - Прим. БЕЛТА) в 15 километрах от нашей государственной границы 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США", - рассказал министр.

По его словам, это такое же мероприятие, как было весной текущего года. "Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины "Брэдли", - отметил Виктор Хренин.

Кроме того, отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской государственной границы и ведение разведки происходящих на территории Беларуси мероприятий. «Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков B-52 вдоль нашей государственной границы», - сказал министр обороны.

Он сообщил, что исходя из этого тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации. Вместе с тем, Вооруженные Силы продолжают адекватно реагировать на происходящее вблизи госграницы. «Остаются на учебно-боевом дежурстве силы и средства ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск ПВО. В рамках 3-го этапа внезапной проверки Вооруженных Сил мы привели в боевую готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады, который в данный момент полностью отмобилизован, приведен в готовность, подняты все материальные средства, боеприпасы. Батальон осуществляет погрузку на железнодорожный транспорт и будет переброшен на полигон «Осиповичский», где выполнит задачи с боевой стрельбой, будет проведено батальонное тактическое учение. Также еще 5 воинских частей проводят отмобилизование», - рассказал министр обороны.-0-