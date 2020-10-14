Министр обороны и генсек ОДКБ обсудили вопросы международной и региональной безопасности

Во время встречи. Фото Министерства обороны
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны генерал-майор Виктор Хренин провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, который находится в Беларуси с рабочим визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, а также обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества Вооруженных Сил Беларуси в рамках ОДКБ.
Планируется, что во время визита Станислав Зась примет участие в наблюдении за финальным этапом розыгрыша практических действий командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020", а также в официальной церемонии его закрытия.-0-