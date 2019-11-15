Министр обороны наградил лучших срочников

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков наградил солдат-срочников, показавших лучшие результаты во время службы, передает корреспондент БЕЛТА.

В Центральном доме офицеров состоялось чествование военнослужащих срочной службы, добившихся лучших результатов в боевой подготовке в 2018/2019 учебном году. Также благодарности вручили их матерям. Награды - часы с гравировкой "от министра обороны Республики Беларусь" - солдаты и сержанты получили из рук главы оборонного ведомства Андрея Равкова. Как отметил министр, лучших солдат у нас намного больше, сегодня подарки получили лишь те, кто добился наилучших результатов во время службы, а лучших в армии - 99,999%.

"Могу с уверенностью сказать, что у нас действительно замечательная молодежь. Особенно та ее часть, которая, не страшась усталости, трудностей, изменений в своей жизни, спокойно и в соответствии с законом выполнила или выполняет свой воинский долг", - сказал министр.

"Солдатский хлеб никогда не был легким. И только тот молодой человек, который попробовал, подержал в руках этот хлеб, может по праву называться мужчиной. Сегодня можно встретить массу мнений о том, какой должна быть армия, служба в ней, а также - нужна эта служба или нет. Причем это мнение в большинстве случаев высказывают так называемые диванные эксперты, которые к армии не имеют никакого отношения", - констатировал Андрей Равков.

Мероприятие такого формата впервые проводилось в Беларуси в ноябре 2018-го. Оно стало традиционным и теперь проходит в конце армейского учебного года.

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