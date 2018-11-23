Министр обороны вручил часы лучшим срочникам ВС

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков вручил часы лучшим срочникам ВС, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония чествования военнослужащих срочной службы, добившихся лучших результатов в боевой подготовке в 2017/2018 учебном году, проходит в Центральном Доме офицеров. Министр обороны вручил часы 60 военнослужащим из разных соединений и воинских частей. Особыми гостями мероприятия стали матери военнослужащих, прибывшие из разных уголков страны.

Андрей Равков

"Спокойствие на белорусской земле, мирный труд народа - это результат службы в том числе военнослужащих срочной службы. Ведь они ежедневно выполняют учебно-боевые задачи, осваивают воинскую специальность, несут боевое дежурство. Мамы могут гордиться своими сыновьями, они действительно воспитали тех людей, на которых приятно посмотреть, которые являются лучшими среди равных. Я уверен, что они не подведут не только армию в ходе своей службы, но и в дальнейшем не подведут ни своих родителей, ни трудовые коллективы, ни свою страну, а когда нужно, они ее защитят", - сказал Андрей Равков.

Министр обороны отметил, что мероприятие такого формата проводится в Беларуси впервые. С этого года оно станет традиционным и будет проходить в конце каждого учебного года.

Концертную программу представили артисты Академического ансамбля песни и танца ВС. В эти дни лучших военнослужащих чествуют во всех частях и подразделениях Вооруженных Сил.-0-

Фото Андрея Покумейко