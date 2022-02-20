Министр образования об инструментарии патриотического воспитания молодежи

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала ОНТ назвал инструментарий патриотического воспитания молодежи, сообщает БЕЛТА.
"Воспитательная работа, по патриотическому воспитанию - это личностная, персональная работа. Здесь надо понимать, что молодежь не терпит формализма. И во многом лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. У нас налажено хорошее взаимодействие с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, пограничной службой", - рассказал Андрей Иванец.
По его словам, немаловажный аспект - посещение исторических, знаковых мест. "Потому, что каждый школьник должен понимать, что такое "Брестская крепость", "Хатынь", "Буйничское поле", - подчеркнул министр.-0-.