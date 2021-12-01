Министр образования рассказал, как создать позитивный эмоциональный фон в работе с молодежью

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко во время выездного заседания коллегии Администрации Президента рассказал, как в Беларуси реализуется молодежная политика и что делается для усиления патриотического воспитания, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, хорошо зарекомендовали себя в работе с молодежью диалоговые площадки, где можно встретиться с чиновниками, руководителями разного уровня, парламентариями и задать им интересующие вопросы. "Этот формат прямого общения нам нельзя потерять, потому что он создает позитивный эмоциональный фон, который для молодежи очень важен сегодня", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Он напомнил, что с 1 сентября этого года в школах введена ставка руководителя по военно-патриотическому воспитанию. "Мы сегодня уже понимаем, что отказаться от военруков в определенное время было гораздо легче, чем сегодня внедрить в школы и вспомнить лучшие традиции того времени и функции, которые они выполняли", - отметил министр.

По его словам, в этом учебном году в качестве пилотного проекта будет внедрен механизм проведения учебных занятий для учащихся 10-11-х классов школ в форме экскурсий по знаковым местам страны. Подготовлено соответствующее постановление правительства, и в ближайшее время оно будет подписано.

Министр также рассказал, что для закрепления молодых кадров на первом рабочем месте и предотвращения их оттока за рубеж принято решение, что обучающиеся на платной основе при распределении на первое рабочее место получат статус молодого специалиста со всеми компенсациями и льготами, которыми ранее обладали только учащиеся на бюджетной основе.-0-