Министр рассказал, в каких ноу-хау нуждается сфера ЖКХ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сфера жилищно-коммунального хозяйства нуждается в своих ноу-хау. Об этом завил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в передаче "Марков. Ничего личного" на телеканале "ОНТ", сообщает БЕЛТА.

"Ноу-хау в определенном технологическом процессе сегодня есть. Они есть за рубежом - их нужно либо скопировать, либо взять готовые. То, что мы и делаем сегодня. Но нам нужны ноу-хау в методологии, в подходах с учетом менталитета наших людей", - сказал Андрей Хмель.

По его словам, сфера ЖКХ нуждается в ноу-хау не с точки зрения применения, например, суперэнергоэффективных компонентов в тепловой реабилитации, хоть и это направление тоже очень важное. "Нужно ноу-хау в подходах, чтобы человек понимал: как, для чего, за счет чего", - добавил министр.-0-