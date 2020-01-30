Министр труда о том, как сравнивать зарплаты за декабрь и январь

Переход бюджетников Беларуси на новые условия оплаты труда с 1 января 2020 года все еще остается резонансной темой в обществе: люди получают расчетные листки, занимаются подсчетами и задают вопросы, хотя уже состоялись и продолжают проходить пресс-конференции, прямые линии. Чтобы внести ясность по самому актуальному вопросу января - размеру заработной платы за этот месяц - корреспондент БЕЛТА обратилась непосредственно к министру труда и социальной защиты Ирине Костевич.

Специалисты Минтруда и лично министр участвовали в мониторинге обеспечения уровня начисленной заработной платы работников, рассчитанной с 1 января 2020 года, чтобы исключить факты ее снижения на момент введения новых условий оплаты труда. "Начиная с декабря 2019 года, по всем регионам Беларуси организован еженедельный мониторинг, чтобы оценить, готовы ли бюджетные организации перейти на новые условия оплаты труда. Мы уже посетили около 1,5 тыс. организаций. Сразу оговорюсь: данные мониторинги не направлены на выявление нарушений и привлечение виновных к ответственности. Наоборот, они нацелены, в первую очередь, на оказание методической помощи бухгалтерским службам организаций по исчислению заработной платы, разъяснение вопросов, связанных со спецификой деятельности именно этой конкретной организации", - подчеркнула Ирина Костевич.

В бюджетных организациях уже начали начисление заработной платы работникам за январь 2020 года по новым условиям. Для наглядности Ирина Костевич пояснила этот вопрос на примере конкретных работников гимназии и учреждения здравоохранения Минска, которые посетили на этой неделе.

Расчет декабрьской и январской зарплат учителя

В гимназии установлены следующие сроки выплаты заработной платы: аванс - 19-го числа текущего месяца, заработная плата и премия - 4-го числа месяца, следующего за отчетным. Премия за декабрь 2019 года выплачивалась 31 декабря.

В соответствии с законодательством, действовавшим до 1 января 2020 года, на выплату премий в гимназии направлялись средства в размере 20% планового фонда заработной платы и экономия средств, предусмотренных на оплату труда. Конкретные размеры премии, порядок и условия ее выплаты определены в положении, утвержденном руководителем учреждения. А именно: всем работникам выплачивается базовая премия в размере 7% (кроме руководителя, размер премирования которого определяется вышестоящим органом управления). Оставшаяся часть средств на премирование распределяется по решению руководителя. При этом учитывается личный вклад работника в общие результаты деятельности гимназии.

Объем премирования за счет экономии в организации незначительный: ежемесячно около Br70-80 (выплачивается отдельным работникам в отдельные месяцы). В 2019 году премия выплачивалась в месяце, следующем за отчетным.

С 2020 года в положение о премировании внесено изменение, определяющее срок выплаты премии в текущем месяце. Поэтому в расчетных листках работников за январь этого года отражено начисление премии за текущий месяц - январь.

Таким образом, расчетный листок за декабрь 2019 года учителя первой квалификационной категории, имеющего педагогическую нагрузку 27,25 часа в неделю, выглядит следующим образом:

В нем отражены некоторые выплаты за ноябрь 2019 года (месяц 11), в том числе премии (базовая Br46,47 и дополнительная Br12, итого в сумме - Br58,47). Если отнять суммы выплат, начисленные за ноябрь (Br165,44), а также размер материальной помощи в декабре (Br29,72), которая не входит в состав заработной платы, и учесть премию за декабрь, выплаченную в этом же месяце (Br50,61), то заработная плата этого учителя за декабрь составила Br816,34.

В расчетном листке за январь 2020 года тот же учитель увидит следующие выплаты:

Начисленная за январь зарплата составит Br875,26, т.е. на Br58,92 больше, чем за декабрь 2019-го. Это увеличение зарплаты для конкретного учителя конкретной гимназии. Но это не значит, что все учителя получат аналогичную прибавку. Главное - не допустить снижения заработной платы.

В Минтруда отметили специфику деятельности учреждений общего среднего образования. Во втором полугодии учебного года (с 1 января) у отдельных учителей может уменьшиться количество часов педагогической нагрузки в связи с изменением учебных планов. Таким образом, у них, соответственно, уменьшится и начисленная заработная плата за январь по сравнению с декабрем.

Расчет декабрьской и январской зарплат врача

В данном учреждении аванс выплачивается 20-го числа текущего месяца, зарплата - 5-го числа месяца, следующего за отчетным, премия - 20-го числа месяца, следующего за отчетным (одновременно с авансом). Соответственно, премия за декабрь 2019 года была выплачена 20 января 2020-го.

Прежде в учреждении здравоохранения на выплату премий средства направлялись так же, как в гимназии - в соответствии с прежним законодательством. Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии определены в положении, утвержденном руководителем учреждения.

Для примера приведен расчетный листок за декабрь 2019 года врача-кардиолога, имеющего первую квалификационную категорию.

Поскольку в данном случае премия выплачивается месяцем позже, то премию за ноябрь, выплаченную в декабре, необходимо включать в сумму зарплаты за декабрь. Но этому работнику в декабре выплатили две премии: плановую (из расчета 20%) и премию за счет экономии по оплате труда. Соответственно, чтобы сопоставить уровень зарплаты до и после введения изменений, надо использовать начисленную зарплату врача-кардиолога за декабрь за минусом материальной помощи и премии из экономии. Она составит Br1025,46 (Br1335,46 минус Br113 и минус Br197).

В расчетном листке за январь 2020 года тот же врач-кардиолог увидит следующие изменения:

Как видно, январская зарплата врача-кардиолога составляет Br1129,09 - с учетом плановой премии за декабрь 2019 года, выплаченной в январе нынешнего (Br1025,09 плюс Br104). При этом необходимо учитывать, что в феврале этот специалист получит плановую премию за январь в размере 5%.

Таким образом, заработная плата врача-кардиолога за январь 2020 года выше заработной платы за декабрь предыдущего на Br103,63.

В сфере здравоохранения также есть своя специфика, влияющая на размер зарплаты. Она связана с количеством отработанных часов в ночное время и сверх установленного рабочего времени в каждом конкретном месяце.

Ирина Костевич также отметила особенность 2020 года: у работников бюджетных организаций появляется дополнительная выплата социального характера. Речь о единовременной выплате на оздоровление, которая выдается, как правило, при уходе в отпуск из расчета 0,5 оклада. Кроме того, у работников сохраняется право на оказание им материальной помощи. На эти цели с 1 января направляются средства в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников, в то время как прежде это было 5% планового фонда заработной платы штатных работников. Каждая бюджетная организация самостоятельно определяет порядок, условия и размеры материальной помощи (а с нового года и единовременной выплаты на оздоровление). Вместе с тем надо понимать, что материальная помощь не является обязательной выплатой. Она оказывается по заявлениям работников в случаях непредвиденных материальных затруднений и других случаях, предусмотренных соответствующим положением.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-