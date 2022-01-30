Министр здравоохранения: коронавирус никуда не уйдет

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус никуда не уйдет, но он станет классическим сезонным вирусом, который нас с вами всегда встречает осенью и весной. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, сообщает БЕЛТА.

Министр здравоохранения высказал мнение, что в будущем коронавирус станет классическим сезонным вирусом. К этому надо быть готовыми. И следовать выбранной ранее тактике. Пиневич подчеркнул, что так как как мы не делали таких резких шагов, которые были популярны в других странах, то и значительных экономических потерь из-за этого не понесли.

"Наши карманы, слава богу, не пусты. Вы же это видите. Рост экономики это в том числе подтверждает. Это первое. Но это не значит, что мы можем переживать и следующую волну, и следующую, и следующую. Да, некоторые эпидемиологи говорят о том, что штамм с более легким распространением является последним, но, обратите внимание, за эти два года горизонт планирования даже больших специалистов не составлял более двух месяцев. В любом случае я думаю, что мы на пороге того, что коронавирус никуда не уйдет, но он станет классическим сезонным вирусом, который нас с вами всегда встречает осенью и весной", - отметил Пиневич.

Министр здравоохранения также прокомментировал ситуацию с ковидными надбавками медикам. Он отметил, что в перспективе здесь не исключены изменения.

"Надбавки для медиков введены были по решению Президента для тех, кто работает именно с коронавирусом, в условиях особо опасных инфекций. Поручение главы государства было достаточно четкое и недвусмысленное о том, чтобы эти надбавки, когда они уйдут с эпидемическим процессом, были превалированы в надбавки, которые позволили бы поднять зарплату медицинским работникам. Другой вопрос, что, может быть, это не будет всем... Это тоже будет выборочно, как в 131-м указе. Те категории, персонал, которые вносят наиболее важный вклад в работе", - добавил министр. -0-