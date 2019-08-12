Министр здравоохранения рассказал, как опрос на Facebook помог снизить стоимость некоторых лекарств

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения продолжит анализировать цены на продаваемые в Беларуси лекарства с целью возможного снижения их стоимости. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний момент проанализированы те препараты, которые наиболее часто встречаются. Это уже больше 100 позиций. Сейчас готовятся дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на лекарства. Соответственно, эта информация передается в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для того, чтобы изучили ситуацию на соседних рынках. Будет зарегистрирована предельная цена, которая является экономически обоснованной, рыночной, но не завышенной", - отметил министр.

По его словам, аптечная сеть "Белфармация" начинает достаточно активно заключать прямые контракты с производителями на поставку препаратов. "За последние несколько месяцев количество прямых контрактов, заключенных "Белфармацией", увеличилось на 55%. Если эти препараты исчезнут в коммерческих аптеках, они появятся по этой цене в государственных. С кем заключены контракты, по коммерческим соображениям сказать не могу, но, поверьте, это гранды фармацевтической промышленности. Эта работа проводится. Кто-то из поставщиков от греха подальше цены снизил, не дожидаясь, пока они попадут в список для регулирования", - рассказал Владимир Караник.

Кроме того, ведомство проанализирует сроки регистрации лекарственных средств, чтобы заранее уведомить поставщиков о необходимости их продления. Это позволит сохранить наличие препаратов в аптеках. "Если они будут отказываться продлевать, подключится "Белфармация", чтобы зарегистрировать и начать поставлять эти препараты, - пояснил Владимир Караник. - Мы ни в коем случае не пытаемся ограничивать доступность лекарств, в том числе импортных, для нашего населения. Считаю, что у каждого гражданина должен быть выбор: купить либо наш препарат, либо импортный. Но у гражданина должна быть гарантия, что он покупает качественный препарат, независимо от того, где он был произведен".

Как сообщалось, в середине июля Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook попросило пользователей сравнить стоимость приобретаемых ими лекарств в Беларуси и за рубежом. На 12 августа под записью было оставлено более 410 комментариев.-0-