Министр жилищно-коммунального хозяйства о качестве услуг, снижении затрат и планах на будущую пятилетку

Тема жилищно-коммунального хозяйства актуальна всегда. Почти каждого так или иначе волнуют вопросы, связанные, например, с качеством воды, людям всегда интересно, когда в их доме будет проводиться капитальный ремонт, скоро ли поступит тепло в квартиры, будут ли утеплять стены в их жилище и многое другое. Как правило, много обращений граждан связаны именно со сферой ЖКХ, все это говорит о том, что определенные проблемные моменты в отрасли все же существуют, есть не до конца решенные вопросы. О том, как планируется улучшать качество жилищно-коммунальных услуг, каким образом будут совершенствоваться подходы и механизмы их оказания рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.

- Не так давно глава государства подписал указ №342, согласно которому некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ будут освобождены от НДС. О каких работах идет речь? Для чего это вообще нужно, и значит ли это, что после вступления решения в силу жилищно-коммунальные услуги для населения подешевеют?

- Уже довольно продолжительное время действующее законодательство освобождает от налога на добавленную стоимость обороты по реализации на территории Беларуси оказываемых физлицам жилищно-коммунальных и эксплуатационных услуг по определенному перечню. Этот перечень льготируемых услуг определен указом №138 от 26 марта 2007 года. Безусловно, это сыграло положительную роль по сдерживанию роста тарифов для населения на ЖКУ.

Для дальнейшего совершенствования экономического механизма развития жилищно-коммунального хозяйства, сдерживания роста затрат на оказание услуг и соответственно роста тарифов, целесообразно было расширить действующие льготы по НДС на услуги госзаказчиков в сфере ЖКХ и контакт-центров 115, услуги по учету, расчету и начислению платы за жилищно-коммунальные услуги, а также работы по содержанию и эксплуатации объектов внешнего благоустройства населенных пунктов. Это нашло отражение в принятом указе от 10 сентября этого года №342, который вступит в силу с 1 января 2021-го.

Освобождение от налога на добавленную стоимость работ по благоустройству населенных пунктов позволит выполнить больший объем таких работ за меньшую стоимость, создаст более комфортную среду жизнедеятельности граждан, что в свою очередь уменьшит число нареканий людей.

- Министерство постоянно работает над улучшением качества оказываемых услуг, внедряет инновационные технологии, устанавливает современное оборудование. Каковы результаты этой работы? Довольны ли вы тем, как подведомственные организации справляются с этой задачей?

- Действительно, повышение качества услуг является одним из основных направлений в деятельности министерства. Согласно директиве №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" местные исполнительные и распорядительные органы обязаны подтверждать объемы и качество оказанных населению ЖКУ. Они могут делать это с учетом экономической целесообразности и региональных особенностей самостоятельно, а могут назначить уполномоченное лицо по управлению общим имуществом совместного домовладения, так называемого государственного заказчика в сфере жилищно-коммунальных услуг.

В развитие директивы в декабре 2019 года была принята новая редакция Закона "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг". Там детально расписаны обязанности государственного заказчика в защите прав потребителей. Таким образом, у людей появился так называемый адвокат, который представляет их интересы в правоотношениях с исполнителями жилищно-коммунальных услуг вплоть до судебной защиты. Закон вступил в силу с июня 2020 года. Кроме того, сейчас на подписании находится проект постановления правительства, которым будут определены критерии качества жилищно-коммунальных услуг.

Это правовая сторона вопроса, на практике тоже делается многое. Так, например, организации ЖКХ обеспечивают стабильное и надежное теплоснабжение. Для этого имеется достаточно мощностей как в городах, так и в селах, которые постоянно поддерживаются в исправном техническом состоянии. Это в том числе позволяет не допускать чрезвычайных ситуаций в отопительный период и обеспечивать выполнение нормативов социальных стандартов по отоплению и горячему водоснабжению.

Кроме того, в 2016-2019 годах организации жилищно-коммунального хозяйства провели большую работу по модернизации котельного хозяйства. Всего за этот период была модернизирована 1 151 котельная, ликвидированы 189 неэффективных котельных, также модернизированы, а некоторые переведены на автоматический режим работы 246 газовых котельных и 716 котельных на местных видах топлива.

Повсеместное оснащение жилфонда и других потребителей тепловой энергии приборами учета ее расхода поставило надежный заслон против возможности "списать" на население сверхнормативные потери тепловой энергии при ее транспортировке. Это послужило также стимулом для ускорения работ по замене тепловых сетей, отслуживших положенные сроки. Кстати, работа по замене тепловых сетей носит системный характер, за последние 10 лет организациями жилищно-коммунального хозяйства заменено более 7 тыс. км тепловых сетей и в среднем в год менялось около 720 км сетей или 4,8% от общей протяженности. При этом уже 68,2% тепловых сетей проложено с использованием предварительно изолированных труб. Кроме надежности теплоснабжения замена тепловых сетей обеспечивает существенное снижение затрат и экономию топливно-энергетических ресурсов. Так, потери тепловой энергии при транспортировке снижены на 10,9 процентных пункта - с 20,6% в 2010 году до 9,7% в 2019 году.

Хочется также отметить, что в прошлом году три организации ЖКХ стали победителями республиканского конкурса "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь". В их числе предприятие "Минсккоммунтеплосеть", которое одержало победу в номинации "Энергоэффективный продукт года" за разработку измерителя-регулятора "МКТС-ЭНЕРГО" и детектора состояния трубопровода в пенополиуретановой изоляции ДСТ-МТКС GSM. Этот детектор, например, позволяет обнаружить намокание изоляции, обрыв сигнальных проводников, замыкание сигнального проводника на металлическую трубу, а это очень важно.

Кроме того, "Минсккоммунтеплосеть" вместе со Щучинским РУП ЖКХ стали победителями в номинации "Технологии и проекты года на основе возобновляемых источников энергии" за реализацию проектов по реконструкции котельной по ул. Лынькова в Минске и модернизации котельной, расположенной в деревне Старые Василишки, с переводом ее на автоматический режим работы.

"Гродноводоканал" в свою очередь победил в номинации "Энергоэффективная технология года" за использование геоинформационных систем (ГИС) для повышения эффективности водоснабжения в городе Гродно. Там на основании данных ГИС построена расчетная математическая модель водопроводной сети всего города, это позволило моделировать различные гидравлические режимы работы сети, выбирая наиболее энергоэффективный, оптимизируя давление в различных точках и снижая затраты энергии. В результате среднее время локализации и устранения аварийных ситуаций сократилось на 17%, а потери воды при авариях и ремонтах снизились на 6%.

- Еще одна из основных задач ЖКХ - это сдерживание роста затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг. Какие технологии и методы применяются для этого? Насколько удалось уменьшить затраты в 2019 году, и на какой показатель планируете выйти в этом году?

- Управление затратами при оказании жилищно-коммунальных услуг, действительно, основной принцип работы как министерства, так и подведомственных организаций, и эта работа носит непрерывный характер. На республиканском уровне основные мероприятия в данном направлении на текущую пятилетку определены в отраслевом программном документе - Государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. Кроме того, планы организационных и технических мероприятий по снижению затрат разработаны каждой организацией, входящей в систему Минжилкомхоза.

Традиционно основу этих мероприятий составляет работа по снижению валового потребления топливно-энергетических ресурсов, потерь тепловой энергии и воды при транспортировке, накладных расходов, а также по оптимизации численности сотрудников за счет автоматизации процессов и внедрения передовых технологий при обслуживании населения.

Кроме того, свою эффективность показал внедренный в 2015-2016 годах механизм планирования и финансирования деятельности организаций ЖКХ по планово-расчетным ценам. Он позволяет направлять сэкономленные средства как на развитие материально-технической базы и мероприятия по дальнейшему снижению затрат, так и на финансовое стимулирование работников. Кстати, финансирование по планово-расчетным ценам положило начало новым подходам, основной смысл которых заключается в том, что организации должны жить по средствам и быть максимально заинтересованы в сокращении затрат.

Благодаря принимаемым мерам и слаженной работе в этой пятилетке мы достигнем запланированные госпрограммой показатели по снижению затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению. В целом по стране за 2019 год эти затраты были снижены на 6,1% к уровню 2018-го при задании не менее 5%. То есть нами было сэкономлено почти Br77 млн. По итогам 2020 года ожидается выполнение доведенного задания, планируется сэкономить почти Br82 млн.

- Столько всего уже сделано для улучшения качества ЖКУ, и работа в этом направлении не прекращается никогда, но жалобы от граждан не перестают поступать. Как, по вашему мнению, можно сократить количество обращений с нареканием на работу организаций жилищно-коммунального хозяйства? Какие вопросы больше всего волнуют людей?

- Сфера жилищно-коммунального хозяйства - это тот комплекс услуг, с которым человек сталкивается ежедневно и ежечасно, и поэтому оценка качества их оказания дается населением регулярно. Любые негативные изменения условий по месту проживания либо по месту работы вызывают у человека естественное желание - вернуть комфортные условия, в связи с чем население и вынуждено обращаться в организации и госорганы с нареканиями на работу жилищных служб.

Важно отметить, что в последнее время количество и тематика обращений граждан в государственные органы изменилась. В частности, если 5 лет назад доля обращений, касающихся вопросов эксплуатации жилищного фонда и оказания коммунальных услуг, достигала 60-65%, то в этом году таких обращений поступило не более 35%, а основную часть обращений сегодня составляют разъяснение требований нормативно-правовых актов либо консультации по вопросам, входящим в сферу ЖКХ. При этом анализ поступающих обращений показывает, что до настоящего времени не в полном объеме искоренены те негативные моменты, которые отмечались в работе служб ЖКХ и местных органов власти. Это формализм, в некоторой степени игнорирование законных прав граждан, а также обещания местных исполнительных и распорядительных органов гражданам, не подкрепленные реальными возможностями (в том числе финансовыми) по их выполнению. Поэтому одним из основополагающих мероприятий по совершенствованию работы с обращениями граждан является обеспечение надлежащего контроля за работой жилищно-коммунальных служб со стороны местных органов власти и оперативного решения ими поднимаемых населением вопросов.

К примеру, одним из вопросов, который волнует белорусов, является качество питьевой воды. На республиканском семинаре "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" глава государства поставил задачу в 2025 году полностью обеспечить потребителей водой питьевого качества. В дальнейшем это поручение отразилось в таких основных программных документах, как директива №7 и Концепция совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года.

Также подпрограммой "Чистая вода" на 2016-2020 годы запланировано строительство не менее 500 станций обезжелезивания воды. За 2016-2019 годы их построено 308, что позволило обеспечить порядка 320 тыс. человек водоснабжением с качественной питьевой водой. Также 28 населенных пунктов были переподключены к существующим централизованным системам водоснабжения с качественной водой.

В планах на текущий год - строительство 278 станций обезжелезивания воды, а это еще 100 тыс. потребителей, которые будут обеспечены водой нормативного качества, и на этом работа не остановится. В следующей пятилетке в рамках Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы планируется построить свыше 800 станций обезжелезивания воды и переподключить порядка 103 населенных пунктов к существующим централизованным системам водоснабжения с водой нормативного качества. Кроме того, для решения этой проблемы в районах и кварталах индивидуальной жилой застройки издан указа №488 "О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)". Этим документом регламентируются вопросы строительства распределительных сетей водоснабжения и водоотведения с учетом запросов проживающих граждан. Так, в рамках указа в 2020 году запланировано строительство таких сетей в 19 населенных пунктах Беларуси.

- В последние несколько лет люди достаточно успешно пользуются услугами службы 115, чтобы решить свои жилищно-коммунальные вопросы, вместе с тем, представители ведомства и вы лично не раз говорили, что работу этой структуры надо еще совершенствовать. Как вы видите развитие службы 115, и что в ее работе, по вашему мнению, необходимо улучшить?

- Для совершенствования работы с населением еще в 2015 году в Минске была запущена служба 115, которая позволила автоматизировать процесс приема, регистрации и исполнения заявок и претензий граждан, обеспечить их передачу исполнителям по оказанию услуг, а также осуществлять контроль за их исполнением. По сути, была создана единая точка "входа" для решения любых проблем граждан, касающихся жилищно-коммунальных услуг. Исходя из полученных результатов, глава государства дал поручение распространить это опыт на всю страну, что и было сделано в 2019 году. И уже сегодня можно говорить о положительной, в большинстве своем, оценке работы службы 115.

Однако, несмотря на это, мы продолжаем ее совершенствовать. Так, в августе этого года был разработан и утвержден регламент работы столичного и областных контакт-центров. Этот регламент детально определил порядок взаимодействия всех служб для оперативного решения поступающих вопросов от населения и контроля за качеством исполнения заявок. Кроме этого, предполагается внедрение механизма обратной связи, который будет реализоваться через телефонный обзвон либо мобильное приложение. Это значит, что по желанию обратившегося в службу заявка не будет "закрыта" до того времени, пока он, то есть заявитель, не подтвердит качество выполненных работ.

- В Минске сейчас разрабатывается государственная информационная система ЖКХ. Для чего она нужна, и что это за продукт? Будет ли эта система в перспективе внедрена по всей стране или будет действовать лишь в пределах белорусской столицы?

- Сегодня разработан, утвержден и реализуется план мероприятий по созданию на базе города Минска программного продукта, который объединит абсолютно все имеющиеся базы данных организаций ЖКХ. Там будет информация по капремонту жилья, учету начислений расчетно-справочных центров, инвентаризация жилфонда и другие данные.

В целом эта система призвана обеспечить прозрачность отношений между участниками сферы ЖКХ - потребителями жилищно-коммунальных услуг, уполномоченными лицами по управлению общим имуществом совместных домовладений, подрядными и энергоснабжающими организациями.

Она будет многофункциональной и предоставит возможность каждому потребителю наблюдать за затратами по содержанию конкретного жилого объекта, видеть долю потребителя в затратах. Позволит организациям ЖКХ планировать мероприятия по эксплуатации жилфонда в автоматическом режиме. Программа также позволит сократить затраты при содержании жилфонда и предоставит больше информации потребителям по вопросам эксплуатации жилья.

Что касается внедрения этой системы во всей республике, то этот вопрос будет рассмотрен по результатам ее работы в белорусской столице.

- В последнее время все чаще звучат призывы не оплачивать жилищно-коммунальные услуги. На скольких лицевых счетах в настоящее время имеется задолженность за ЖКУ, о каких суммах идет речь? Чем это грозит злостным неплательщикам? И как это может сказаться на работе отрасли?

- По состоянию на 1 сентября 2020 года на обслуживании организаций жилищно-коммунального хозяйства находятся 4 114 033 лицевых счета, по каждому девятому из них (а это 470 тыс. лицевых счетов) имеется просроченная задолженность по оплате за услуги. Более 70% должников имеют задолженность с небольшим периодом образования до трех месяцев, а у 54 тыс. должников - более года. Поэтому и суммы у всех разные: кто-то не доплатил рубль, у кого долг - более Br1 тыс. Но сейчас, несмотря на призывы, мы не наблюдаем резкого увеличения числа должников.

Но при этом хочу напомнить всем, что плата за жилищно-коммунальные услуги вносится за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца. А несвоевременная или неполная оплата услуг влечет ряд правовых последствий и принятие мер. В частности, будет насчитываться пеня в размере 0,3% за каждый день просрочки от общей суммы неуплаты. Должнику также могут отключить подачу горячей и холодной воды, газо-, электро- и теплоснабжения, то есть приостановить оказание основных коммунальных услуг. Организации ЖКХ также располагают возможностью оформления исполнительной надписи, которая в последующем передается в службу судебных исполнителей, а они в свою очередь также располагают достаточно жестким комплексом мер для того, чтобы эту задолженность взыскать, вплоть до ареста денежных средств или имущества, временного лишения права на выезд из страны, на управление автомобилем и на охоту. Кроме того, по решению суда человека могут выселить из квартиры или принудительно продать его жилье с публичных торгов.

Конечно же, если люди массово не будут платить за оказанные им жилищно-коммунальные услуги, возможны негативные последствия и для организаций системы ЖКХ. Такая ситуация может привести к тому, что у организаций не будет необходимых средств для выплаты заработной платы работникам, на замену и модернизацию оборудования, на должную подготовку жилых домов к отопительному сезону, а также на приобретение сырья, материалов и запасных частей для оказания жилищно-коммунальных услуг. И, как следствие, это может привести к возможному срыву бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения, подачи тепла, к трудностям с обслуживанием и ремонтом жилых домов.

- Пандемия COVID-19 негативно сказалась на экономике практически всех стран, отразилась на работе как крупных производителей, так и представителей малого и среднего бизнеса, введение карантинных мер еще более усугубило это положение. Что можно сказать о сфере жилищно-коммунального хозяйства, ощутили ли вы "коронавирусное воздействие" на отрасль?

- Конечно же, сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая обстановка оказала негативное влияние и на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций системы ЖКХ, в ведении которых находятся гостиницы, бани, базы отдыха и т.д. И связано это с их низкой загрузкой в это время. В остальном работа отрасли остается стабильной: все организации системы работают в штатном режиме, обеспечивается бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению и другим потребителям в необходимых объемах.

- Вы многое рассказали о том, что было сделано в сфере жилищно-коммунального хозяйства в текущей пятилетке, а каковы планы на следующие пять лет?

- Этот год станет не только годом подведения итогов реализации госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы, но и годом разработки новой программы на будущую пятилетку, которая будет нацелена на сокращение разрыва по уровню и качеству жизни в регионах.

Главная цель новой программы - комфортные условия проживания и благоприятная среда обитания, а для этого в первую очередь необходимо решить все проблемные вопросы, принять комплексные и системные меры во всех сферах ЖКХ. Для этого мы будет постоянно следить за качеством жилищно-коммунальных услуг, питьевой воды и очистки сточных вод. Актуальным остается вопрос надежности систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Безусловно, будем заниматься восстановлением технических и потребительских качеств жилищного фонда и обеспечивать безопасную эксплуатацию лифтов в домах различной формы собственности. Кроме того, нам предстоит минимизировать объемы захоронения твердых коммунальных отходов и ряд других мероприятий.

Конечно, задач перед отраслью будет поставлено немало, но нам по силам с ними справиться, ведь это то, над чем мы и так ежедневно работаем. Ведь каждый день мы стараемся сделать все, чтобы людям жилось комфортнее, а проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, становилось меньше.

БЕЛТА.-0-