Министр ЖКХ: население оплачивает около 83% себестоимости коммуналки

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Население оплачивает около 83% себестоимости коммунальных услуг. Об этом сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель в передаче "Марков. Ничего личного" на телеканале "ОНТ", сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, насколько сегодня белорусы покрывают затраты на коммуналку, министр сказал: "При этих ценах к концу года мы прогнозируем увидеть цифру порядка 83%. То есть на сегодняшний день потребители жилищно-коммунальных услуг оплачивают все услуги практически по себестоимости, за исключением двух: отопление и подогрев воды. Здесь 20% себестоимости оплачивает население, 80% покрывает государство".

При этом он обратил внимание, что некоторые категории граждан платят за эти услуги в полном объеме: это не занятые в экономике и владельцы квартир, где никто не прописан.

Андрей Хмель также отметил, что в соседних с Беларусью странах население платит гораздо больше за жилищно-коммунальные услуги. Он привел расчеты на примере двухкомнатной квартиры с тремя проживающими, двое из которых получают среднюю по стране зарплату. "Затраты на коммунальные платежи в бюджете этой семьи в Беларуси составляют 4,5%. Есть точные данные по Российской Федерации - там около 10%. Украина (я беру цифры октября, потому что за ноябрь будет рост) - это 15-16%, то есть в три раза больше. Прибалтийские страны приближаются к 20%, но дальше будет интереснее. Это не стоимость услуги, а по соотношению с доходами", - пояснил он.-0-

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