Министр ЖКХ: оплата коммунальных услуг занимает невысокий удельный вес в доходах белорусских семей

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оплата жилищно-коммунальных услуг занимает относительно невысокий удельный вес в доходах белорусских семей. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Внедрение механизма нормативного финансирования по планово-расчетным ценам, а также проводимая работа по сдерживанию роста затрат, позволили обеспечивать формирование тарифов на услуги ЖКХ в пределах установленного коридора. Данный механизм прозрачен и понятен для граждан, он в полной мере себя оправдал. Оплата услуг ЖКХ занимает относительно невысокий удельный вес в доходах белорусских семей. Так, в 2016-2020 годах на эти цели из семейного бюджета тратилось в среднем от 4,7% до 4,8% при двух работающих, получающих среднюю по республике заработную плату и проживающих в типовой квартире. В 2021 эта доля составила 4,8%, прогноз на текущий год - 4,7%", - отметил министр.

Что касается семей их двух пенсионеров, получающих среднюю по стране пенсию, то, по словам руководителя ведомства, доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в их совокупном доходе несколько выше - от 10,3% до 10,6% (в 2016-2020 годах).

"При этом в стране работает система безналичных жилищных субсидий на оплату ЖКУ, государственная поддержка за 2021 год оказана 26,5 тыс. семей на сумму более Br2,5 млн. Причем 98% семей получают данные субсидии по выявительному принципу. Вместе с тем ни один человек, ни одна семья, которые не имеют возможности оплатить жилищно-коммунальные услуги, не остаются без помощи государства. Созданы и работают службы субсидирования и каждый гражданин или семья могут обратиться с заявлением о предоставлении безналичных жилищных субсидий, если они вдруг не представлены по выявительному принципу", - добавил Андрей Хмель.-0-