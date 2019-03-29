Министры и главы госкомитетов в апреле проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств и ведомств проведут в апреле личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр информации Александр Карлюкевич проведет личный прием 5 апреля, министр здравоохранения Валерий Малашко - 10 апреля, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин - 12 апреля, министр обороны Андрей Равков - 17 апреля.

На 19 апреля запланирован прием граждан министром связи и информатизации Константином Шульганом, на 24 апреля - министром юстиции Олегом Слижевским.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык встретится с гражданами и представителями юрлиц 26 апреля.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи с 10.00 по адресу ул. Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-66-17.-0-