Министры и главы госкомитетов в мае проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств и ведомств проведут в мае личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов проведет личный прием 3 мая, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко - 10 мая, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - 15 мая, председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько - 17 мая.
На 22 мая запланирован прием граждан министром внутренних дел Игорем Шуневичем, на 24 мая - министром архитектуры и строительства Дмитрием Микуленком.
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко встретится с гражданами и представителями юрлиц 29 мая, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов - 31 мая.-0-
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