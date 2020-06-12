Министры и волонтеры - около 90 добровольцев стали донорами крови на акции в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий сегодня проводят совместную акцию по безвозмездной сдаче крови "Безопасная кровь спасает жизни". Участниками и добровольными донорами стали руководители ряда министерств и офисов международных организаций, сотрудники и волонтеры Красного Креста, передает корреспондент БЕЛТА.

Пожертвовать свою кровь ради спасения чужих жизней решили министр здравоохранения Владимир Караник, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, глава офиса ЮНФПА в Беларуси Ольга Атрощенко, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов и другие.

Сделать вклад в развитие донорского движения и спасение чьих-то жизней смогли и те, кто ранее зарегистрировался на сайте центра.

Забор крови проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Как отметила генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко, в этом году условия не позволили провести традиционное выездное мероприятие. Однако даже в меньшем формате присоединиться к доброму делу захотели более 60 волонтеров и сотрудников Красного Креста, откликнулись многие партнеры общества.

Акция приурочена ко Всемирному дню донора (14 июня). В этом году ее лозунг - "Сдавать кровь во имя здорового мира", а цель - напомнить людям во всем мире о важности добровольной и регулярной сдачи крови, ведь она жизненно необходима как для лечения, так и для экстренной медицинской помощи. Безопасная кровь используется для продления и улучшения жизни пациентов, страдающих смертельно опасными заболеваниями, для проведения сложных медицинских и хирургических процедур. Кроме того, кровь применяется для лечения раненых в чрезвычайных ситуациях, помогает спасать жизни матерей и новорожденных.

Также в этот день завершился марафон "Донорство крови имеет значение!", который стартовал 24 сентября 2019 года в учреждениях высшего и среднего специального образования и стал частью республиканского социального проекта по пропаганде и развитию безвозмездного донорства крови среди молодежи "У Беларусi - добрае сэрца!".

В 2016 году, до внедрения социального проекта, в стране было 22 196 безвозмездных донаций крови. В 2017-м, когда он начал свою работу, стало 47 096. По итогам 2018-го - 53 691, а в 2019-м их количество увеличилось до 68 325.

Всего в Беларуси около 100 тыс. доноров крови и ее компонентов. При этом число доноров постоянно растет: за последние четыре года их количество увеличилось на 15%.

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