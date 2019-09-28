Министры иностранных дел стран ОДКБ приняли заявление к 80-летию начала Второй мировой войны

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провели рабочую встречу и подписали совместное заявление, приуроченное к 80-летию начала Второй мировой войны, а также обсудили подготовку к предстоящим встречам уставных органов ОДКБ на высшем и высоком уровнях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал партнеров к сотрудничеству по таким вопросам многосторонней повестки дня, как поддержание международного мира и безопасности, достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), борьба с торговлей людьми, продвижение интересов стран со средним уровнем дохода, содействие международным усилиям по борьбе с терроризмом.

Владимир Макей также встретился с председателем 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде. Руководитель белорусского МИД поддержал приоритеты его деятельности на этом посту. Собеседники обсудили подготовку предстоящего празднования 75-летия создания ООН в 2020 году. Стороны отметили, что юбилейный саммит не должен стать очередным протокольным мероприятием, а обязан быть направлен на поиск конкретных решений современных проблем.

Владимир Макей проинформировал о результатах прошедшей в сентябре в Минске международной конференции по борьбе с терроризмом с использованием информационных технологий, а также о ходе продвижения внешнеполитической инициативы Беларуси по борьбе с торговлей людьми. Председатель Генассамблеи подчеркнул важность приоритетов, которые Беларусь заявила на нынешней сессии, заверил о готовности к тесному взаимодействию по их реализации.-0-