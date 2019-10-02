Министры иностранных дел в Ашхабаде рассмотрят вопрос о проведении Игр стран СНГ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Ашхабаде 10 октября планируется рассмотреть вопрос о проведении Игр стран Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Вопрос вносится Россией при поддержке Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств СНГ. Эта инициатива получила поддержку на саммите государств Содружества в сентябре прошлого года в Душанбе и нашла свое отражение в заявлении о Всемирных играх кочевников, в котором отмечено стремление организовать игры на основе фестиваля национальных видов спорта с включением в программу мероприятия дополнительно наиболее популярных в странах СНГ олимпийских и неолимпийских видов спорта.

Проект положения об Играх стран СНГ разработан Министерством спорта России совместно с Исполнительным комитетом СНГ. Как прописано в проекте документа, задачами игр является повышение спортивного мастерства и приобретение спортсменами опыта участия в международных соревнованиях, развитие у молодежи положительных физических и нравственных качеств, воспитание патриотизма, воли к достижению цели, уважения к истории и народным традициям, сохранение национальных видов спорта и игр государств СНГ как исторического наследия, популяризация и развитие их на международном уровне, содействие формированию здорового образа жизни, расширение и укрепление спортивных связей на пространстве Содружества.

Игры общей продолжительностью до десяти дней планируется проводить раз в два года. Решение о месте и сроках их проведения будет приниматься Советом по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран СНГ не позднее чем за два года до начала мероприятия по согласованию с принимающим государством Содружества.

В случае одобрения документа министрами иностранных дел он будет направлен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.-0-