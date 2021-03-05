Министры обороны Беларуси и России обсудили совместную систему противовоздушной обороны

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу сегодня на переговорах в Москве обсудили совместную систему противовоздушной обороны двух стран. Об этом по итогам встречи проинформировал глава российского военного ведомства, сообщает БЕЛТА.

В частности, Сергей Шойгу назвал главным из обсуждаемых вопросов деятельность по совместной системе противовоздушной обороны Беларуси и России.

Министры рассмотрели план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год. "У нас много вопросов, касающихся продолжения нашего сотрудничества, которые требуют обсуждения, мероприятия, которые нам предстоит провести в 2021 году", - сказал Сергей Шойгу. Он уточнил, что крупнейшими совместными маневрами станут учения "Запад-2021". Кроме того, запланированы мероприятия не только по двустороннему взаимодействию, но и в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ.

Кроме того, Сергей Шойгу пригласил белорусских коллег на международную конференцию по безопасности, которая пройдет в нынешнем году.

По информации пресс-службы Минобороны России, на переговорах стороны договорились о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. "В ходе встречи в Москве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий обеих стран", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что два центра будут расположены на территории России - в Нижегородской и Калининградской областях, еще один - на территории Беларуси в Гродненской области.-0-