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05 апреля 2020, 10:46

Министры проведут в апреле выездные приемы граждан

Фото из архива
Фото из архива

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления проведут в апреле приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко встретится с гражданами 10 апреля в Лепельском райисполкоме.

Прием в Гомельском облисполкоме 23 апреля проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

На 24 апреля запланирована встреча с гражданами министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича в Клецком райисполкоме.-0-

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