Министры проведут в апреле выездные приемы граждан

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5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления проведут в апреле приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко встретится с гражданами 10 апреля в Лепельском райисполкоме.
Прием в Гомельском облисполкоме 23 апреля проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.
На 24 апреля запланирована встреча с гражданами министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича в Клецком райисполкоме.-0-