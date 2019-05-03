Министры проведут в мае приемы граждан в регионах

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов госуправления проведут в мае приемы граждан в регионах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совета Министров.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык проведет прием граждан 16 мая в Гомельской городской и районной инспекциях природных ресурсов и охраны окружающей среды, министр связи и информатизации Константин Шульган - 17 мая в Оршанском райисполкоме.

Попасть на прием к министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку можно 22 мая в Слонимском райисполкоме, к министру финансов Максиму Ермоловичу - 24 мая в Свислочском райисполкоме, к уполномоченному по делам религий и национальностей Леониду Гуляко - 24 мая в Толочинском райисполкоме.

Министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок будет проводить прием 28 мая в Костюковичском райисполкоме, министр иностранных дел Владимир Макей - 30 мая в Жодинском горисполкоме.-0-