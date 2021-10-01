Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры проведут в октябре выездные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в регионах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Министр юстиции Олег Слижевский проведет личный прием граждан сегодня в Оршанском райисполкоме.
20 октября в Дрогичинском райисполкоме выслушает вопросы и обращения граждан министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
На 21 октября запланирован прием граждан министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским в Новополоцком горисполкоме.-0-