5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук встретится с гражданами в Толочинском райисполкоме 10 февраля.

17 февраля запланирован прием министра по налогам и сборам Сергея Наливайко в Рогачевском райисполкоме и министра финансов Юрия Селиверстова в Сморгонском райисполкоме.

У министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка прием граждан будет в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды 25 февраля.-0-