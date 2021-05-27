Министры здравоохранения Беларуси и Казахстана обсудили развитие IT-сферы в медицине

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич провел переговоры с министром здравоохранения Казахстана Алексеем Цоем. Об этом информирует Telegram-канал "Официальный Минздрав", сообщает БЕЛТА.

Завтра в Минске пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. Сегодня в Беларусь уже прибыли члены делегаций некоторых стран, с которыми проходит ряд двусторонних встреч министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Министры посетили Минский научно-практический центр (МНПЦ) хирургии, трансплантологии и гематологии, обсудили новые планы и перспективы для развития дальнейшего сотрудничества.

"Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой уже не впервые у нас в стране, он знает нашу систему здравоохранения. У нас есть два стратегических соглашения, которые касаются взаимодействия в целом по системе здравоохранения и отдельно по развитию IT-сферы (в этом отношении Казахстан идет несколько впереди). Также у нас есть ряд соглашений по взаимодействию в области биотехнологической промышленности. Сегодняшний визит коллеги связан с тем, чтобы обменяться опытом и найти точки совместного роста", - рассказал Дмитрий Пиневич.

Алексей Цой подчеркнул, что традиционно Казахстан и Беларусь очень активно сотрудничают в сфере здравоохранения. "Мы сегодня посетили МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии и видим, как интенсивно развивается эта отрасль в Беларуси, страна имеет хорошие рейтинговые позиции по пересадке органов. Также мы отметили, как эта тема законодательно правильно поставлена, и главное - насколько компетентны врачи, работающие в этом направлении. Здесь у наших стран наибольшее сотрудничество", - отметил Алексей Цой.

Глава Минздрава Казахстана добавил, что его интересуют и другие отрасли, например сотрудничество в области информатизации здравоохранения, фармацевтики, разработки и производства изделий медназначения, вопросы общего медобразования. "Определили направленность по различным аспектам здравоохранения, которые хотели бы совместно развивать. Для нас важно сотрудничество и мы надеемся, что в ближайшее время будут еще более глубокие интеграционные процессы", - сказал Алексей Цой.

Граждане Казахстана, как и другие из стран СНГ, получают медицинскую помощь в МНПЦ. Руководитель Минздрава Казахстана во время посещения медучреждения навестил пациента из своей страны, который сейчас проходит лечение в Беларуси.-0-