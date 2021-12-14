Минюст детализировал отчетность о деятельности общественных объединений и фондов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции детализировало отчетность о деятельности общественных объединений и фондов. Это предусмотрено постановлением Минюста №209 от 7 декабря 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В Минюсте пояснили, что документ вносит изменения в постановление №153-1 от 30 октября 2020 года, которым определен состав, порядок хранения и доведения до всеобщего сведения общественными объединениями и фондами отчетности об их деятельности, о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества - сведений, необходимых для принятия мер по предотвращению финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Нынешнее постановление дополнительно детализирует этот состав сведений с учетом практики применения.

В частности, общественным объединениям и фондам необходимо будет предоставлять в регистрирующие органы информацию не только о мероприятиях, проведенных в уставных целях, но и указывать цели и содержание, участников таких мероприятий, в том числе журналистов, блогеров, модераторов сообществ в социальных сетях.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества должна будет содержать в том числе сведения о поступлениях от иностранных и международных организаций с указанием сведений об этих организациях, а также сумм денежных средств и конкретного имущества. Также следует указывать поступления, полученные в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи.

Детализирована информация о расходовании общественными объединениями и фондами денежных средств и иного имущества. Она дополнительно должна будет содержать сведения об использовании денежных средств и иного имущества (с указанием сумм и мероприятий), поступивших в качестве вступительных и членских взносов, от проводимых лекций, выставок, спортивных и других мероприятий, в качестве доходов от предпринимательской деятельности, добровольных пожертвований, безвозмездной (спонсорской) помощи, от иностранных и международных организаций, из иных источников.

Кроме того, постановлением определено, что в случае, если информация (отчетность) о своей деятельности и о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества размещается в средствах массовой информации или на официальном сайте общественного объединения, фонда, то органам юстиции должны будут сообщаться данные о конкретном СМИ (выпуск, дата, номер) или о полной ссылке на соответствующий интернет-адрес.-0-