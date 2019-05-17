Минюст и ЮНИСЕФ подписали план сотрудничества на 2019 год

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали план сотрудничества на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рашед Мустафа Сарвар, в частности, план предполагает развитие медиации как эффективного способа разрешения конфликтов.
В Минске сегодня проходит конференция "Практика применения Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей".
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