Минюст и ЮНИСЕФ подписали план сотрудничества на 2019 год

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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали план сотрудничества на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рашед Мустафа Сарвар, в частности, план предполагает развитие медиации как эффективного способа разрешения конфликтов.

В Минске сегодня проходит конференция "Практика применения Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей".

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