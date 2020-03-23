Минюст и ЮНИСЕФ подписали план сотрудничества на 2020 год

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали план сотрудничества на 2020 год. Подписи под документом поставили глава правового ведомства Олег Слижевский и представитель международной организации Рашед Мустафа Сарвар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Документ предусматривает проведение мероприятий по правовому просвещению, повышению правосознания и правовой грамотности граждан. Стороны будут развивать институт медиации, совершенствовать практику реализации Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей 1980 года.
Министр юстиции и представитель ЮНИСЕФ в Беларуси на встрече обсудили результаты сотрудничества в 2019 году, а также механизмы реализации подписанного плана на текущий год.-0-