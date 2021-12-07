Минюст и Международный комитет Красного Креста договорились продолжать сотрудничество

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси и Международный комитет Красного Креста договорились продолжать конструктивное сотрудничество. Об этом шла речь сегодня на встрече министра юстиции Сергея Хоменко с главой Региональной делегации Международного комитета Красного Креста Ихтияром Аслановым и главой миссии Международного комитета Красного Креста в Беларуси Себастьеном Фустьером, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Минюста.

Участники встречи обсудили результаты взаимодействия Комиссии по имплементации международного гуманитарного права при Совете Министров Беларуси, председателем которой является министр юстиции, и Международного комитета Красного Креста.

Глава Региональной делегации поблагодарил Министерство юстиции и Комиссию за содействие и активное участие в мероприятиях в сфере международного гуманитарного права, проводимых Международным комитетом Красного Креста.

"По итогам встречи стороны выразили обоюдную готовность продолжать конструктивное сотрудничество", - отметили в Минюсте.-0-