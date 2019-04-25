Минюст к Дню Победы проведет акцию по бесплатному консультированию

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции 4 мая проведет акцию по бесплатному юридическому консультированию граждан, приуроченную к празднованию Дня Победы и 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Акция пройдет при участии Белорусской нотариальной палаты и Белорусской республиканской коллегии адвокатов, а также главных управлений юстиции облисполкомов, Минского горисполкома.

В Министерстве юстиции с 10.00 до 13.00 можно будет получить бесплатные правовые консультации опытных специалистов, нотариусов, адвокатов по вопросам принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, гражданского, жилищного, трудового, семейного, земельного права и другим вопросам, относящимся к сфере юстиции.

Ветераны Великой Отечественной войны смогут обратиться по телефонам 8 (017) 200 97 55 или 8 (017) 200 18 32 с предварительной заявкой об оказании им необходимой правовой консультативной помощи. При необходимости квалифицированные специалисты посетят их на дому.

В регионах в этот день главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома с участием судебных исполнителей, нотариусов и адвокатов проведут аналогичные акции по бесплатному консультированию. Информация о времени проведения будет на их сайтах.-0-