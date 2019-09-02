Минюст лишил лицензии агентство недвижимости "Нужный адрес"

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции приняло решение о прекращении действия лицензии на право осуществления деятельности по оказанию риелторских услуг, выданной ООО "Нужный адрес", сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Основанием к рассмотрению вопроса о прекращении действия лицензии стала жалоба гражданина на неправомерные действия этой риелторской организации, в том числе по размещению недостоверной рекламы объектов недвижимости.

Подобные нарекания в отношении ООО "Нужный адрес" поступали и ранее, в связи с чем в марте агентству было вынесено предписание об устранении нарушений. В частности, от имени ООО в интернете рекламировались предлагаемые к сдаче внаем квартиры без законных на то оснований, при отсутствии договоров на оказание риелторских услуг с собственниками.

Агентству был установлен срок для устранения нарушений и приведения деятельности в соответствие с законодательством. Однако должных выводов организация не сделала. После представления в Минюст письменного уведомления об устранении нарушений, повлекших за собой выдачу предписания, нарушения аналогичного характера продолжились.

Действие лицензии прекращается с 11 сентября. Для расторжения заключенных с агентством договоров на оказание риелторских услуг потребителям следует обращаться в эту организацию.-0-