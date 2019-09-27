Минюст лишил лицензии агентство недвижимости "Виктория"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции приняло решение о прекращении действия лицензии, выданной ЧРУП "Агентство недвижимости "Виктория". Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

На неправомерные действия риелторской организации пожаловался клиент, который обратился в агентство за услугами по найму жилья. При проверке его доводов выяснилось, что ЧРУП грубо нарушало законодательство о лицензировании. Выявлен факт оказания риелторских услуг без заключения договора в письменной форме. Более того, за последний год это уже не первое подобное нарушение.

Действие лицензии агентства недвижимости прекращается с 4 октября 2019 года.

Министерство юстиции обращает внимание на то, что клиентам этой риелторской организации для расторжения договоров, обязательства по которым не исполнены, следует обращаться в ЧРУП.-0-