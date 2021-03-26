Минюст лишил ООО "Юрмингрупп" лицензии на оказание юридических услуг

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции приняло решение о прекращении действия специального разрешения (лицензии), выданного ООО "Юрмингрупп", на право оказывать юридические услуги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Основанием для этого стало нарушение организацией законодательства о лицензировании, совершенное в течение 12 месяцев после представления уведомления об устранении аналогичного нарушения. ООО не представило письменное уведомление и документы об их устранении.

В частности, ООО "Юрмингрупп" оказывало гражданам юридическую помощь, которую в соответствии с действующим законодательством могут оказывать только адвокаты.

Действие лицензии прекращается с 30 марта 2021 года.

Кроме того, приостановлено действие идентификационной пластиковой карточки риелтора Евгения Бородавко в связи с нарушением им законодательства и требований к риелторской деятельности. Действие карточки приостановлено на один год: с 22 марта 2021 года по 21 марта 2022-го. До этого времени специалист оказывать риелторские услуги не может. Среди допущенных им нарушений - неполное отражение риелторских услуг, оказанных продавцу и им оплаченных, в акте оказанных услуг.-0-