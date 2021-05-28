Минюст назвал победителей конкурса творческих работ "Право на детство"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции подвело итоги интернет-голосования за лучшие работы республиканского конкурса творческих работ "Право на детство", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

На страницах Министерства юстиции в "ВКонтакте" и Instagram за конкурсантов было отдано более 2 тыс. голосов.

В итоге победителями в номинации "Рисунок" стали Алеся Войко (ясли-сад №489 Минска), Елизавета Игнатчик (Клецкий центр детского творчества) и Карина Козлова (Рогачевский государственный педагогический колледж).

Лучшую анимацию подготовил авторский коллектив учащихся Гомельского государственного машиностроительного колледжа, а лучший видеоролик - учащиеся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа Александра Мышковская и Алина Журикова.

Награды найдут победителей 1 июня в День защиты детей.

Участие в конкурсе могли принимать ребята в возрасте до 18 лет. Работы посвящались таким темам, как права ребенка, социальная защита семьи и детей государством, защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права детей-инвалидов, обязанности ребенка. Еще одна тема - "В единстве - наша сила" (работы отражают тему Года народного единства). Учитывая живой интерес и большое количество творческих работ, было принято решение о проведении региональных этапов конкурса, по завершении которых лучшие из них стали участниками республиканского этапа конкурса и интернет-голосования.-0-