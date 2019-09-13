Минюст назвал самые редкие имена у минчан в 2019 году

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одними из самых редких имен в первом полугодии 2019 года стали Добрыня, Майкл, Хана, Вианна, Ева Прия, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства юстиции Беларуси Ольга Шибко.

В первом полугодии в столице зарегистрировано 9709 новорожденных. Предпочтения в выборе имен в сравнении с предыдущим годом особо не изменились. Мальчиков родители чаще всего называют Максимами, Артемами и Мишами, девочек - Анями и Сонями. Однако не все родители хотят, чтобы их малышей звали так же, как и многих других - так появились Алексы, Ирмы, Иланы, Стивены и Геральды.

Родители могут выбрать для ребенка любое имя, которое не противоречит нормам общественной морали. Малышу может быть дано не более двух собственных имен. Имя, записанное в записи акта о рождении первым, считается основным.

По желанию родителей органы ЗАГС Минска могут оказать дополнительную платную услугу по обеспечению торжественной обстановки регистрации рождения.-0-