Минюст назвал топ-5 имен мальчиков в 2020 году

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции назвало топ-5 имен мальчиков в 2020 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Самыми популярными мужскими именами в прошлом году были Максим, Михаил, Матвей, Александр и Артем. В Гомельской области в пятерку вошел Иван, в Бресте - Даниил, в Могилеве - Тимофей, а в столице на свет появился 361 Марк и 337 Романов.

В Минюсте отметили: родители вправе выбрать для ребенка любое собственное имя, которое не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. При этом имя, указанное в записи акта о рождении первым, считается основным.

Вместе с тем в последние годы наблюдается тенденция присвоения редких и необычных, а также старинных собственных имен. Среди тех, которые родители выбрали для сыновей, были Азарий, Алфей, Айхан, Витовт, Варфоломей, Вильгельм, Гегам, Диас, Джастин, Ивар, Ионафан, Керемалы, Клеменс, Маркаллий, Мекан, Мухаммадзиё, Найтан, Нейтан, Ной, Никей, Оскар, Пересвет, Сами, Светомир, Севастиан, Спиридон, Соломон, Угур, Тамерлан, Тамир, Туран, Тэйлор, Ратибор, Рувим, Хуссейн, Юмус, Янис.

Называли и двойными именами: Дмитрий-Джеймс, Лев Григорий, Марк Аврелий, Никита Майкл, Филипп Лев.

В Минюсте добавили, что в Беларуси на 100 девочек рождается 108 мальчиков.-0-